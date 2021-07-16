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В Лоевском районе в 15 м от берега утонул рыбак

16.07.2021 17:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе рыбак выпал из лодки - его пытался спасти внук, однако безуспешно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Утром 15 июля в оперативно-дежурную службу Лоевского РОВД поступила информация от диспетчера РОЧС о том, что в урочище реки Днепр из лодки выпал мужчина. Милиция оперативно выехала к водоему.

Как выяснилось, местный 69-летний житель вместе с 11-летним внуком приехали на рыбалку. Порыбачить решили с лодки. Оба были в спасательных жилетах. В какой-то момент мужчина, пытаясь отсоединить зацепившийся воблер, поставил лодку на якорь, снял спасательный жилет, потерял равновесие и выпал за борт. Рыбака стало уносить течением. Внук хотел помочь дедушке, снял лодку с якоря, завел ее, но мужчина настоял, чтобы парень заглушил мотор - рассчитывал выплыть сам. Однако на расстоянии около 200 м от лодки и в 15 м от берега лоевчанин скрылся под водой и уже не вынырнул.

Тело мужчины обнаружили сегодня утром в 3 км от места происшествия.

Правоохранители призывают всех быть максимально осторожными и на рыбалке, и на отдыхе вблизи водоемов.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Местный 69-летний житель вместе с 11-летним внуком приехали на рыбалку. Порыбачить решили с лодки. Оба были в спасательных жилетах. В какой-то момент мужчина, пытаясь...
 
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