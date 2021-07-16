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Центр биомедицинских и фармацевтических технологий планируется создать в Союзном государстве

16.07.2021 17:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центр инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий планируется создать в Союзном государстве. Это предусмотрено проектом концепции союзной программы, который рассмотрен сегодня в Витебске на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрели вопрос о разработке проекта концепции программы Союзного государства "Создание Сетевого центра инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий Союзного государства", - отметили в пресс-службе. - Проект концепции направлен на развитие систем здравоохранения и обеспечение лекарственной безопасности Беларуси и России. Его реализация предполагает создание современного научно-исследовательского центра, включающего комплекс современных лабораторий по опытному производству инновационных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также формирование образовательной базы для подготовки студентов и повышения квалификации сотрудников научных и образовательных организаций Союзного государства. Депутаты согласились с мнением разработчиков концепции, что значимость лекарственной безопасности будет возрастать. Решением парламентариев деятельность по разработке рассматриваемого проекта поддержана и рекомендовано продолжить работу по его согласованию в установленном порядке".

Парламентариям была представлена информация о ходе разработки проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из Беларуси и близлежащих областей России. "В конце 2020 года депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам поддержали разработку проекта по совместному обучению кадетов и рекомендовали определить участие в проекте профильного министерства Российской Федерации с возложением на него функций государственного заказчика, - напомнили в пресс-службе. - Союзные парламентарии подтвердили значимость реализации рассматриваемого проекта и рекомендовали активизировать работу для обеспечения его финансирования из средств бюджета Союзного государства с 2022 года".

Помимо союзных парламентариев в заседании приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения России, Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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