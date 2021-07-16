ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Следственном комитете пояснили причину облавы на правозащитников и негосударственные медиа

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В ведомстве говорят об информации, которая якобы свидетельствует о «причастности ряда организаций и СМИ к теневому движению финансовых средств».

По данным СК, речь якобы идет о «причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей СМИ к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».

— Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое, — заявил представитель СК Владимир Шишко.

В качестве примера он привел дело журналиста Андрея Александрова. Также была озвучена сумма гонораров Валентина Жданко (Радыё Свабода), полученных им с 2017 года.

Обыски у журналистов и не только по всей стране — список стремительно растет. Взломан минский офис Радые Свабода, изымают технику

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве говорят об информации, которая якобы свидетельствует о «причастности ряда организаций и СМИ к теневому движению финансовых средств».
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйск принимает фестиваль «Вытокі». Всё завершится гала-концертом с участием известных белорусских артистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by