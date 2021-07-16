В Следственном комитете пояснили причину облавы на правозащитников и негосударственные медиа

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В ведомстве говорят об информации, которая якобы свидетельствует о «причастности ряда организаций и СМИ к теневому движению финансовых средств».

По данным СК, речь якобы идет о «причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей СМИ к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».

— Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое, — заявил представитель СК Владимир Шишко.

В качестве примера он привел дело журналиста Андрея Александрова. Также была озвучена сумма гонораров Валентина Жданко (Радыё Свабода), полученных им с 2017 года.

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