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Бобруйск принимает фестиваль «Вытокі». Всё завершится гала-концертом с участием известных белорусских артистов

16.07.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси. Масштабный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. Нынешняя остановка – Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бобруйск принимает фестиваль «Вытокі». Всё завершится гала-концертом с участием известных белорусских артистов

Кульминация фестиваля в субботу (17 июля). На площадке у «Бобруйск-Арены» пройдет региональный олимпийский день. Все желающие смогут попробовать силы в спортивном квесте, а на главной сцене свое мастерство покажут юные вокалисты.

Бобруйск принимает фестиваль «Вытокі». Всё завершится гала-концертом с участием известных белорусских артистов

Завершится фестиваль вечерним гала-концертом, в котором примут участие известные белорусские артисты.

 
 
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Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси. Масштабный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре....
 
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