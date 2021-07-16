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Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

16.07.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

В зонах стихийного бедствия проходит массовая эвакуация. В спасательных операциях задействованы более 800 человек. Масштаб разрушений и количество жертв повергли в ужас и жителей, и власти Германии.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

Больше не осталось того, что можно было бы сломать. Половина деревни разрушена. Было ужасно от того, что мы не могли помочь людям. Они махали нам из окон. Дома ломались направо и налево. Нам повезло, мы выжили.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

В 2016 году у нас было наводнение, но не такое катастрофическое, как в этот раз. Тогда у нас тоже были спасательные вертолеты. Но такой уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен. Ужас.

 
 
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Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации...
 
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