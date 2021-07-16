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Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшим врачом страны стал доктор из Мядельского района. Заведующий Занарочской амбулатории Даниил Емельянович первый в номинации «Врач общей практики», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возглавляет сельскую амбулаторию он уже семь лет. Учреждение здравоохранения обслуживает более тысячи жителей. Под началом молодого врача пять сотрудников.
Ольга Шерснева, корреспондент:
Родился Даниил Емельянович в Солигорске, но большую часть детства провел в Мядельском районе. Считает регион своей малой родиной. Поэтому когда после окончания Витебского медуниверситета приехал сюда по распределению, ни к чему привыкать не пришлось. Освоился быстро. Тем более что и жилищный вопрос решился – молодой специалист получил в агрогородке Занарочь квартиру. Каждый день – десятки пациентов, множество диагнозов и напряженный график. На обслуживании амбулатории более 1 200 жителей.
Даниил Емельянович, заведующий Занарочской амбулатории Мядельской ЦРБ:
Шестидневный рабочий график специалиста не смущает. Уже несколько месяцев медработник приходит на помощь соседнему учреждению здравоохранения. Несколько дней в неделю специалист приезжает в Свирскую участковую больницу и принимает пациентов. Два месяца назад учреждение осталось без врача, молодой специалист ушла в декретный отпуск.
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Новости Беларуси. Лучшим врачом страны стал доктор из Мядельского района. Заведующий Занарочской амбулатории Даниил Емельянович первый в номинации «Врач общей...
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