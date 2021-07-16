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Зампредседателя БАЖ: От зачистки гражданского сектора пострадают прежде всего обычные люди
Источник материала: Навiны
От зачистки гражданского сектора пострадают прежде всего обычные люди, которым неправительственные организации оказывали услуги. Такое мнение высказал заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), юрист Олег Агеев 16 июля на пресс-конференции в связи с обысками и задержаниям правозащитников и журналистов.
«БАЖ, которая более 25 лет занималась защитой интересов журналистов, сейчас является одной из организаций, которые системно подвергаются политически мотивированному преследованию, — отметил Агеев. — У нас 14 июля в офисе прошел обыск. Сотрудники, которые в 10 утра пришли на работу, увидели, что дверь имеет повреждения, в офисе слышны голоса посторонних людей, слышны звуки двигающейся мебели. И в принципе стало понятно, что к нам пришли. Офис опечатан, там стоит штамп МВД. Нам известно от администрации здания, где у нас офис, что представитель администрации был приглашен на процедуры выламывания замка в двери, но в самом офисе при обыске он не присутствовал и никаких документов ему никто не вручал по результатам обыска. Так что мы даже не знаем, что на самом деле происходило у нас в офисе. Точно так же мы не знаем, что было в этот раз изъято».
Агеев напомнил, что в феврале этого года в офисе БАЖ уже был обыск. «Бессмысленность этого второго обыска в том, что нам еще не вернули ничего из того, что было изъято в ходе первого обыска, — отметил он. — Более того, около месяца назад Минюст начал проверку. И все делопроизводство — несколько тысяч документов — мы предоставили Минюсту. Поэтому, в принципе, с моей точки зрения, чего-либо представляющего интерес в офисе не было. Сотрудники офиса могли приехать и открыть двери, но вместо этого вот так брутально с выламыванием двери, с повреждением замка странные люди проникли к нам в офис и что-то там делали в отсутствие сотрудников нашей организации».
Агеев считает, что нынешнюю
«Если говорить о том, кто может проиграть или выиграть от этого, то я думаю, что выигравших не будет в любом случае, — добавил он. — Действия государственных спецслужб не достигнут никогда цели и полностью гражданское общество никогда никому ни в одной стране не удастся зачистить до конца. Но проигравших на самом деле будет много. Я думаю, что в число проигравших попадет каждый человек в Беларуси, потому что организации, которые годами и даже десятилетиями помогали людям, если они будут ограничены в составе или ликвидированы, то в конечном счете проигравшим окажется практически каждый человек в Беларуси».
Агеев подчеркнул, что «уже ни у кого не вызывает сомнения именно политический характер преследования». «Истинная цель преследования — это не привлечение к ответственности за какое-то совершенное преступление, а прекращение общественно-полезной и легитимной деятельности, — сказал он. — Все те обвинения, которые предъявляются тем людям, которые признаны политзаключенными, имеют такую цель, а не расследование преступлений».
Что касается БАЖ, отметил Агеев, то организация продолжает работать и оказывать помощь журналистам.
«Даже если зачистить большинство журналистов, то пострадавшими будут обычные люди, у которых не будет возможности получать своевременную, проверенную и качественную информацию, — сказал Агеев. — Думаю, что все вместе, демонстрируя солидарность и поддержку друг другу, мы сможем выстоять в очередной раз против такой сложной ситуации».
В свою очередь представительница лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Наталья Сацункевич отметила, что 14 июля «начался новый виток уничтожения гражданского общества».
«Основной удар в среду был направлен против правозащитного центра "Весна", потому что, несмотря на большое количество обысков, основные задержания коснулись наших коллег и после обысков были задержаны практически все члены ПЦ "Весна", которые на тот момент были в Беларуси, — сказала она. — Тогда были задержаны семь наших коллег. Мы знаем о том, что уголовное дело возбуждено по следующим статья Уголовного кодекса: 342 (действия, грубо нарушающие общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов). Больше никаких деталей неизвестно. Адвокаты задержанных под подпиской о неразглашении и не могут сообщить никаких деталей. При этом мы видим, что и вчера продолжались атаки на наших членов, были задержаны представители "Весны" в регионах. К счастью, они потом были освобождены и сейчас на свободе».
По ее словам, на данный момент в заключении остаются пять членов ПЦ «Весна» — Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Елена Лаптенок и Андрей Полуда. Под стражей также остаются жена Лабковича Нина и правозащитница Евгения Бабаева.
«Это люди, которые годами занимались правозащитной деятельностью, — сказала Сацункевич. — Очевидно, что преследование этих людей происходит именно из-за их работы по защите прав человека в Беларуси на протяжении последних 25 лет и, конечно, за принципиальную позицию и активную работу на протяжении последнего года после президентских выборов».
«Безусловно, такая атака на наших коллег повлияла на нас, — добавила Сацункевич. — Но наша работа не останавливается — даже в день обысков и задержаний мы старались и собирали информацию. У нас хватает сил и возможностей для дальнейшей работы и помощи как нашим коллегам, которые сейчас в заключении, так и людям, которым в Беларуси нужна помощь».
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От зачистки гражданского сектора пострадают прежде всего обычные люди, которым неправительственные организации оказывали услуги.
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