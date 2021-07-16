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Владимир Путин и Александр Лукашенко / president.gov.by

Политолог Павел Усов / Еврорадио

Репрессии продолжатся и будут касаться около 100 000 активистов-пассионариев

Все попытки удержания независимости и суверенитета считаются антимосковскими проектами

Нужно вырабатывать глобальную антисоюзную стратегию

Белорусское общество на сегодня не способно к активным радикальным действиям

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: «Если Лукашенко останется у власти, Беларусь ждёт печальная судьба» Нужно вырабатывать глобальную антисоюзную стратегию.

В интервьюсобеседник рассказывает, можно ли говорить о том, что в Беларуси происходит "завершающая стадия уничтожения гражданского общества". Также специалист рассуждает, что будет после того, как эта стадия завершится, и имеет ли отношение к этим "зачисткам" Москва?— Наверное, это будет последний такой этап. В Беларуси около 500 000 наиболее активных людей, которые во все времена поддерживали оппозицию и являлись интегральной частью различных политических процессов. Во время выборов появились и новые активисты. Для власти очень важно уничтожить эту социальную базу протестов. Но получится ли?Считаю, что это может быть от 50 до 100 тысяч человек, которых нужно каким-то образом выжать из Беларуси. Тех, кого можно отнести к так называемой пассионарной прослойке белорусского общества, — активистов, не связанных ранее с какой-то организационной деятельностью. После этого общая масса людей будет тихо сидеть и никоим образом, даже на уровне мышления, не станет действовать против режима.— Думаю, что Путин хорошо знает советскую и российскую историю, так как его статья "Об историческом единстве русских и украинцев" хрестоматийно построена на кальках из советских учебников и, наверное, российской историографии. Там разговор вёлся именно о триединстве народов.Безусловно, мы видим историческую ревизию в российской науке и политике, восстановление шовинистического великоимперского мировоззрения. В этом контексте независимость Беларуси и Украины рассматривается в рамках исключительно единого российского народа или единого союза с Россией.Таким образом, все попытки удержания независимости и суверенитета считаются антимосковскими проектами и должны уничтожаться (то, что фактически произошло в Украине).К сожалению, если Лукашенко останется у власти, Беларусь ждёт печальная судьба. В тех условиях, в которых сегодня находится белорусский режим, без активной поддержки со стороны России он не сможет просуществовать. За эту поддержку нужно расплачиваться.Союзное государство — это один из тех инструментов деконструкции белорусской независимости, который Россия будет активно использовать в своей дальнейшей политике в отношении и Беларуси, и других постсоветских стран.Подписание дорожных карт и реализация их геополитических идей на сегодня является ключевым требованием, но думаю, что уже экономический аспект интеграции Россию мало интересует. Исходя даже из статьи Путина и той ситуации, в которой оказалась Беларусь, для России сегодня более важным является реализация политического измерения, то есть создание органов наднационального политического управления.Фактически — перехват внешней политикой России внутренней политики Беларуси. Второй момент — военно-стратегическая составляющая интеграции. Думаю, что вопрос военной базы, появление новых военных объектов на территории Беларуси также в приоритетах России.— Нужно очень активно вырабатывать стратегию, которая будет касаться будущего Беларуси. Санкций недостаточно. Здесь нужно продумать способы воздействия на Российскую Федерацию, если она довершит процесс интеграции.Основы стратегии уже были заложены актом о демократии, который был принят Конгрессом США, где ясно сказано, что любые устремления России интегрировать Беларусь будут рассматриваться как акт агрессии и приведут к санкциям против России.Именно сейчас нужно вырабатывать глобальную антисоюзную стратегию. Во-первых, союз Беларуси и России уже должен быть признан международными учреждениями юридически недееспособным, ведь даже Союзное государство, как организация, зарегистрировано в ООН.То есть уже сейчас должно происходить идеологическое и политическое наступление на единое пространство Союзного государства, потому что потом, когда все документы будут подписаны, противостоять будет трудно.Система будет готова к возможному прессингу, и если это будет уже фактом, то особенно ЕС будет трудно развернуть какую-то активную политику против Союзного государства и против России.Насколько я знаю, видения, что делать, если союзная интеграция всё же завершится, сегодня у европейских политиков нет. Общая политика Европы — скорее реактивная, чем активная, и это проблема.— Единственное, что могло бы остановить Россию от такого активного геополитического наступления на Беларусь, — это радикализация части белорусского общества, национальных патриотов; саботаж каких-то российских объектов.Недаром Лукашенко долгое время запугивал Россию тем, что Беларусь может стать второй Чечнёй, если начнётся активное проглатывание Беларуси Россией. Сейчас он сам делает всё, чтобы это проглатывание произошло безвредно для России.Наверное, белорусское общество на сегодня не способно к каким-то активным радикальным действиям против российской агрессии. Пока она неочевидна, но, к сожалению, если документы по интеграции будут подписаны, может оказаться так, что в Беларуси не останется тех, кто сможет даже попытаться противостоять активности российских групп в Беларуси, а их довольно много и сейчас.Русская молодёжь, попытки зарегистрировать пророссийский "Союз", различные активные промосковские русскомирские группы — они действуют беспрепятственно и не встречают какого-либо сопротивления со стороны белорусских граждан.На мой взгляд, это проблема. Важно понять, что сейчас Путин использует Лукашенко как инструмент, который готовит социальную и политическую почву внутри страны для того, чтобы программа по интеграции завершилась успешно.