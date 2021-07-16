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Гороскоп на 17 июля: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

16.07.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 17 июля: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака
Появился гороскоп на 17 июля / фото slovofraza.com
В субботу, 17 июля, астрологи не советуют принимать важные решения или делать крупные покупки.

Об этом говорится в гороскопе на завтра, пишет 1001 гороскоп.

Овен


Звезды гороскопа советуют Овну в этот день не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Покажите конкуренту зубы!

Телец


В субботу Телец не будет настроен на трудовые подвиги. У него будет наблюдаться выгорание и упадок сил.

Близнецы


Звезды гороскопа сулят, что Близнецам 17 июля будет непросто войти в нормальный ритм.

Рак


Завтра в делах Рак будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!".

Лев


Льву стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой.

Дева


Дева 17 июля весь день будет строить планы своего обогащения. Но не стоит спешить воплощать их в жизнь.


Весы


Весы в субботу сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ.

Скорпион


Скорпион в этот день рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах.

Стрелец


В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что ситуация будет развиваться непредсказуемо.

Козерог


Козерог 17 июля может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих.

Водолей


В этот день время работает против Водолея: весь день он способен опаздывать куда-то.

Рыбы


Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Рыб на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит.
 
 
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Рецепт на субботу, 17 июля, от астрологов: больше позитивных мыслей и эмоций.
 
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