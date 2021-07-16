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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы особенности лица человека, говорящие о его готовности к случайному интиму Женщины лучше мужчин могут “прочитать” информацию с лица о готовности к близким отношениям.

В своём исследовании, материалы которого опубликовало издание Daily Mail, психологи проанализировали данные опроса около 100 человек, средний возраст которых составил 20 лет. Участники эксперимента должны были ответить на вопрос, кто из сфотографированных людей наиболее по их мнению открыт к случайным половым отношениям.Оказалось, что для мужчин, наиболее неразборчивых в связях, по мнению женщин, было характерно наличие удлинённого лица с более высоким лбом, а так же большими глазами и более длинным носом. С точки зрения мужчин, для женщин, готовых к случайному интиму, наоборот были характерны чаще всего мелкие черты лица.Но, как оказалось, женщины лучше мужчин смогли “прочитать” информацию с лица о готовности к близким отношениям. Это говорит о том, что при выборе партнёрши на одну ночь, у мужчин намного выше риск ошибиться и получить отказ, в то время, как женщина практически со 100% уверенностью может выбрать себе партнёра для интимных отношений.Учёные связывают такую женскую проницательность с уровнем тестостерона у мужчин, который способствует более мужественным чертам лица, и соответственно, – поведению мужчин. Более низкий уровень тестостерона у женщин, по всей вероятности, не позволяет получить мужчинам нужную информацию просто глядя на лицо партнёрши.