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До чего дошел прогресс! Власти ОАЭ искусственно вызвали в стране дожди

16.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центральной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов прошли сильные дожди. Об этом пишет издание thenationalnews.com.


"Самолеты для засева облаков Национального центра метеорологии также работают круглый год, и лето может быть напряженным, несмотря на распространенное мнение, что в этот период дождей никогда не бывает", – пишет издание. 

Сообщается, что способствует обильному выпадению осадков явление, известное как Хариф. Это летний юго-западный муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая. 

Как отмечают местные журналисты, к выходным дожди в стране усилятся. 
 
 
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В центральной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов прошли сильные дожди. Об этом пишет издание thenationalnews.com.
 
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