«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля в Витебске на улице Гагарина проходит церемония открытия дороги после реконструкции с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Реконструкцию сделали за год. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям. Вот что говорят горожане.





Велодорожки, просторно все, очень хорошо стало ходить. Троллейбусы пустили, трамваи, замечательно.





Троллейбусы, автобусы. Как-то намного тише, спокойнее стало.