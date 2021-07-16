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«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

16.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля в Витебске на улице Гагарина проходит церемония открытия дороги после реконструкции с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Реконструкцию сделали за год. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям. Вот что говорят горожане.

«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Велодорожки, просторно все, очень хорошо стало ходить. Троллейбусы пустили, трамваи, замечательно.

«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Троллейбусы, автобусы. Как-то намного тише, спокойнее стало.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 16 июля в Витебске на улице Гагарина проходит церемония открытия дороги после реконструкции с участием премьер-министра Беларуси Романа...
 
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