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Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди

16.07.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Союзного государства за годы проведения оброс не только культурными традициями, но и деловыми. Главное информационное событие дня – пресс-конференция с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым. Она прошла утром.

Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
У нас у каждого в течение рабочего дня, наверное, какие-то решения домашних дел – много суетных задач. Мне кажется, такая выставка вырывает нас из обычного будничного ритма и заставляет еще раз вглядеться в эти уникальные работы и подумать, сколь глубока и по-хорошему долга наша история, наша единая история, наша славянская традиция, православная традиция. Ну и просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди. Талантливы на нижегородской земле, талантливы на земле других российских областей, талантливы в Беларуси. Это единение.

Вечером в Летнем амфитеатре пройдет концерт «Союзное государство приглашает». Там встретятся и споют всеми любимые хиты белорусские и российские исполнители: Лариса Долина, Ирина Апексимова и народный хор Беларуси имени Цитовича.  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День Союзного...
 
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