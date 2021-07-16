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Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День Союзного государства за годы проведения оброс не только культурными традициями, но и деловыми. Главное информационное событие дня – пресс-конференция с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым. Она прошла утром.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Вечером в Летнем амфитеатре пройдет концерт «Союзное государство приглашает». Там встретятся и споют всеми любимые хиты белорусские и российские исполнители: Лариса Долина, Ирина Апексимова и народный хор Беларуси имени Цитовича.
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Новости Беларуси. Пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День Союзного...
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