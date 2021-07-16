Гуриев: «Возможно, Беларусь – это ближайшее будущее России»

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Российский экономист Сергей Гуриев в эфире «Дождя» рассказал, как Россия постепенно превращается в Беларусь. Выбрали главное из интервью .





Фото Christian Hartmann

— Беларусь мы всегда классифицировали не как информационную автократию, а как режим, основанный на страхе. Начиная с середины 90-ых, когда Беларусь перестала быть демократической, а стала автократической, там уже вполне практиковались политические убийства.

А то, что мы увидели летом прошлого года, хоть это и было шоком, но никто не ожидал, что Александр Лукашенко спокойно упакует свои вещи с выборов.

Надо понимать, что в отличие от российского, белорусский режим гораздо хуже умеет обманывать свое население. Именно поэтому выборы в 2020 году Лукашенко проиграл с разгромным счетом.

И в отличие от России, где «Дождь» по-прежнему функционирует, в Беларуси независимые СМИ находятся не просто под давлением.

Журналистов арестовывают и дают длинные сроки за журналистскую работу. Это и есть большое отличие информационной автократии от режима, основанного на страхе.

На замечание ведущего телеканала «Дождь» о том, что в России независимые журналисты тоже подвергаются серьезному прессингу, Гуриев парировал:

— Если бы вы были белорусским журналистом, мы с вами эти вопросы обсуждали бы по зуму, но вы бы сидели не в Москве, а в Варшаве или Вильнюсе.

Но вы правы в том, что режим в России меняется достаточно быстро. Именно об этом я и говорю: вполне возможно, что мы находимся в ситуации, где белорусские реалии возникнут в России уже в самом ближайшем будущем. Но пока мы не там. И тот факт, что «Дождь» смотрят тысячи людей, а не сотни тысяч, защищает вас от давления.

Беларусь — это гораздо более грубый режим, основанный на открытом запугивании после открыто проигранных выборов, — заключил Гуриев.