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Позиция Евросоюза: сделать так, чтобы действия Лукашенко не стали примером для других

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Евросоюзе кардинально ухудшается отношение к белорусскому режиму. «Нужно сделать так, чтобы то, что сегодня делает Лукашенко, не стало примером для других режимов на границах Евросоюза», – объяснил позицию ЕС историк Александр Фридман.

Позиция Евросоюза: сделать так, чтобы действия Лукашенко не стали примером для других

Фото Reuters

В интервью Еврорадио историк Александр Фридман отметил, что отношение властей ЕС к белорусскому режиму принципиально изменилось после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с гражданами Евросоюза.

Это, а также введенные затем секторальные санкции против Беларуси существенно повысили интерес европейских жителей к отношениям с нашей страной. Окончательно Беларусь закрепилась в европейской повестке после возникновения проблемы с нелегальными мигрантами на границе с Литвой.

Как отметил Александр Фридман, все понимают, что мигранты едут не в Друскининкай, а скорее всего в Германию.

– Нужно сделать так, чтобы то, что сегодня делает Лукашенко не стало примером для других режимов на границах Европейского союза. Это принципиально важно и для немцев, и для итальянцев, и для всех стран Евросоюза, – объяснил позицию ЕС историк Александр Фридман.

Он подчеркнул, что особенно негативно в европейских СМИ воспринимается то, «насколько нагло и открыто действуют белорусские власти».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что против Беларуси вскоре могут принять новый пакет санкций. Однако остается открытым вопрос, насколько эффективны ограничения.

Александр Фридман отметил, что у Европы на сегодня «нет других инструментов реагирования кроме санкций».

Альтернативным путем могла бы стать некая договоренность с Владимиром Путиным о разрешении политического кризиса в Беларуси, но пока нет информации, что подобные переговоры возможны.

Вместе с тем, после того как на отношения с нашей страной в Европе обратили более пристальное внимание, белорусские власти испытывают и другие негативные последствия кроме санкций. Например, швейцарская компания Nestle вынуждена сократить рекламу на белорусском телевидении из-за массовой критики.

Александр Фридман предположил, что несмотря на экономические интересы, компания в конце концов будет вынуждена полностью уйти с госТВ.

Как в Евросоюзе отреагировали на рассказ Александра Лукашенко о попытке покушения на Григория Азаренка и информацию, что организатором мог выступать гражданин Германии, владелец радикального чата?

– Реакции на это фактически нет. Все понимают: это же Лукашенко, что здесь можно комментировать, – отметил историк.

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Теги: Минск
 
 
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