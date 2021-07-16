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Позиция Евросоюза: сделать так, чтобы действия Лукашенко не стали примером для других
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Евросоюзе кардинально ухудшается отношение к белорусскому режиму. «Нужно сделать так, чтобы то, что сегодня делает Лукашенко, не стало примером для других режимов на границах Евросоюза», – объяснил позицию ЕС историк Александр Фридман.
Фото Reuters
В интервью
Это, а также введенные затем секторальные санкции против Беларуси существенно повысили интерес европейских жителей к отношениям с нашей страной. Окончательно Беларусь закрепилась в европейской повестке после возникновения проблемы с нелегальными мигрантами на границе с Литвой.
Как отметил Александр Фридман, все понимают, что мигранты едут не в Друскининкай, а скорее всего в Германию.
– Нужно сделать так, чтобы то, что сегодня делает Лукашенко не стало примером для других режимов на границах Европейского союза. Это принципиально важно и для немцев, и для итальянцев, и для всех стран Евросоюза, – объяснил позицию ЕС историк Александр Фридман.
Он подчеркнул, что особенно негативно в европейских СМИ воспринимается то, «насколько нагло и открыто действуют белорусские власти».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что против Беларуси вскоре могут принять
Александр Фридман отметил, что у Европы на сегодня «нет других инструментов реагирования кроме санкций».
Альтернативным путем могла бы стать некая договоренность с Владимиром Путиным о разрешении политического кризиса в Беларуси, но пока нет информации, что подобные переговоры возможны.
Вместе с тем, после того как на отношения с нашей страной в Европе обратили более пристальное внимание, белорусские власти испытывают и другие негативные последствия кроме санкций. Например, швейцарская компания Nestle вынуждена сократить рекламу на белорусском телевидении из-за массовой критики.
Александр Фридман предположил, что несмотря на экономические интересы, компания в конце концов будет вынуждена полностью уйти с госТВ.
Как в Евросоюзе отреагировали на рассказ Александра Лукашенко о попытке покушения на Григория Азаренка и информацию, что организатором мог выступать гражданин Германии, владелец радикального чата?
– Реакции на это фактически нет. Все понимают: это же Лукашенко, что здесь можно комментировать, – отметил историк.
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