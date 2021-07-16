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«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

16.07.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Союзного государства и праздник «На семи ветрах». Главное культурное событие года, «Славянский базар в Витебске», 16 июля не перестает удивлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль искусств торжественно открыли накануне. Как подчеркнул на церемонии Александр Лукашенко, «Славянский базар» стал одним из символов становления независимой Беларуси.

На связь со студией из Витебска вышла корреспондент Вероника Кудринецкая.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы немного отдалились от центра города, но не от фестивальных событий. Мы сейчас в музее-усадьбе Репина, за моей спиной проходит жеребьевка 30-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Сюда приехали конкурсанты из более чем 30 стран, в том числе Азербайджан, Армения, Германия и даже далекая Куба. Приятный бонус: так как фестиваль юбилейный, каждый из конкурсантов вместе со счастливым номером получит памятный сувенир – флешку с васильком. На ней будут записаны выступления всех обладателей Гран-при за 29 лет.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Анастасия Киль, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Впечатления очень хорошие, очень все красиво, добрые люди. Я буду исполнять завтра песню It's Oh So Quiet – Bjork. Готовила эту песню очень долго, я ее действительно давно пою, два года. И русскую песню петь Кристины Орбакайте «Свет твоей любви». Готовлю ее с апреля.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Абай Сериков, участник XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Волнуемся, потому что это жеребьевка, от жеребьевки много чего зависит.
– Какое число хотелось бы достать? Может, есть любимый номер?
– Я не суеверный человек, но не хотелось бы в начале и в самом конце.
– То есть серединка?
– Да. Это было бы очень круто.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Иванна, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
«Славянский базар» для меня очень новый опыт, потому что я никогда еще не была на конкурсе, где много стран. Я очень счастлива, что нахожусь здесь – новый опыт, новые впечатления, новые знакомства.

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. День Союзного государства и праздник «На семи ветрах». Главное культурное событие года, «Славянский базар в Витебске», 16 июля не перестает...
 
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