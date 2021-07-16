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«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Союзного государства и праздник «На семи ветрах». Главное культурное событие года, «Славянский базар в Витебске», 16 июля не перестает удивлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный фестиваль искусств торжественно открыли накануне. Как подчеркнул на церемонии Александр Лукашенко, «Славянский базар» стал одним из символов становления независимой Беларуси.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Сюда приехали конкурсанты из более чем 30 стран, в том числе Азербайджан, Армения, Германия и даже далекая Куба. Приятный бонус: так как фестиваль юбилейный, каждый из конкурсантов вместе со счастливым номером получит памятный сувенир – флешку с васильком. На ней будут записаны выступления всех обладателей Гран-при за 29 лет.
Анастасия Киль, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Абай Сериков, участник XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Иванна, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
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Новости Беларуси. День Союзного государства и праздник «На семи ветрах». Главное культурное событие года, «Славянский базар в Витебске», 16 июля не перестает...
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