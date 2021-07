«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Союзного государства и праздник «На семи ветрах». Главное культурное событие года, «Славянский базар в Витебске», 16 июля не перестает удивлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль искусств торжественно открыли накануне. Как подчеркнул на церемонии Александр Лукашенко, «Славянский базар» стал одним из символов становления независимой Беларуси.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы немного отдалились от центра города, но не от фестивальных событий. Мы сейчас в музее-усадьбе Репина, за моей спиной проходит жеребьевка 30-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.





Сюда приехали конкурсанты из более чем 30 стран, в том числе Азербайджан, Армения, Германия и даже далекая Куба. Приятный бонус: так как фестиваль юбилейный, каждый из конкурсантов вместе со счастливым номером получит памятный сувенир – флешку с васильком. На ней будут записаны выступления всех обладателей Гран-при за 29 лет.





Анастасия Киль, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:

Впечатления очень хорошие, очень все красиво, добрые люди. Я буду исполнять завтра песню It's Oh So Quiet – Bjork. Готовила эту песню очень долго, я ее действительно давно пою, два года. И русскую песню петь Кристины Орбакайте «Свет твоей любви». Готовлю ее с апреля.





Абай Сериков, участник XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:

Волнуемся, потому что это жеребьевка, от жеребьевки много чего зависит.

– Какое число хотелось бы достать? Может, есть любимый номер?

– Я не суеверный человек, но не хотелось бы в начале и в самом конце.

– То есть серединка?

– Да. Это было бы очень круто.





Иванна, участница XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:

«Славянский базар» для меня очень новый опыт, потому что я никогда еще не была на конкурсе, где много стран. Я очень счастлива, что нахожусь здесь – новый опыт, новые впечатления, новые знакомства.





