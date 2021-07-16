14 тысяч виз Польша выдала IT-специалистам из Беларуси









Мацей Садовский и добавил, пишет blizko.by, что его фонд получил более 150 заявок от инновационных стартапов. «С начала проекта Польша уже выдала почти 14 000 виз белорусским IT-специалистам и их семьям», — сказали добавил,blizko.by, что его фонд получил более 150 заявок от инновационных стартапов.

Отметим, Poland Business Harbour (PBH) — это финансируемая государством инициатива, которая предоставляет пакет поддержки белорусским IT-специалистам и компаниям из этого сектора, как стартапам, так и полностью развитым предприятиям.





Цель проекта — создать безопасную гавань для белорусских IT-специалистов и побудить их развивать свои таланты в Польше. Фонд также оказывает юридическую помощь белорусским IT-специалистам, готовит для них жильё и рабочее пространство.







