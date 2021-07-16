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Врач-рентгенолог: 90% – это бедренная кость человека. На городском кладбище в Дрогичине обнаружили останки
Источник материала: Партизан
На городском кладбище в Дрогичине, в куче завезенного для благоустройства песка, были обнаружены костные останки.
Когда мы прибыли на кладбище в куче песка действительно лежали две большие кости и другие фрагменты. Вот они на фотографии.
Дрогичинцы, которые в это время находились на кладбище, рассказали,
Врач-рентгенолог Дрогичнскиой ЦРБ Андрей Николаевич Нефедченко по фотографиям смог сообщить нам следующее:
“С вероятностью 80-90 процентов по фотографиям можно сказать, что это бедренная кость человека”.
Специалист отметил при этом, что осмотр по фотографии не дает полной уверенности в сделанных выводах.
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Врач-рентгенолог: 90% – это бедренная кость человека. На городском кладбище в Дрогичине обнаружили останки
На городском кладбище в Дрогичине, в куче завезенного для благоустройства песка, были обнаружены костные останки.
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