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Дипломатов ЕС теперь не пустят на суды без спецразрешения из МИД
Источник материала: Партизан
Послы стран ЕС больше не смогут самостоятельно посещать заседания судов. Теперь им необходимо будет получать специальное разрешение в МИД Беларуси.
Иностранные дипломаты в зале суда
Об этом
Сегодня представителей посольств стран ЕС не пустили в Верховный суд, где оглашалось решение по жалобе защиты Марии Колесниковой. Дипломатам заявили, что для этого необходима аккредитация в МИД. Также дипломатов не пустили на суд по "делу студентов".
Ранее представители посольств без помех ходили на судебные заседания по политическим делам.
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Послы стран ЕС больше не смогут самостоятельно посещать заседания судов. Теперь им необходимо будет получать специальное разрешение в МИД Беларуси.
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