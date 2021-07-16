Дипломатов ЕС теперь не пустят на суды без спецразрешения из МИД





Иностранные дипломаты в зале суда​





Об этом Еврорадио сообщили в штабе Виктора Бабарико.





Сегодня представителей посольств стран ЕС не пустили в Верховный суд, где оглашалось решение по жалобе защиты Марии Колесниковой. Дипломатам заявили, что для этого необходима аккредитация в МИД. Также дипломатов не пустили на суд по "делу студентов".



