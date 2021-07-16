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Дипломатов ЕС теперь не пустят на суды без спецразрешения из МИД

16.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послы стран ЕС больше не смогут самостоятельно посещать заседания судов. Теперь им необходимо будет получать специальное разрешение в МИД Беларуси.


Иностранные дипломаты в зале суда​

Об этом Еврорадио сообщили в штабе Виктора Бабарико

Сегодня представителей посольств стран ЕС не пустили в Верховный суд, где оглашалось решение по жалобе защиты Марии Колесниковой. Дипломатам заявили, что для этого необходима аккредитация в МИД. Также дипломатов не пустили на суд по "делу студентов". 

Ранее представители посольств без помех ходили на судебные заседания по политическим делам.
 
 
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Послы стран ЕС больше не смогут самостоятельно посещать заседания судов. Теперь им необходимо будет получать специальное разрешение в МИД Беларуси.
 
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