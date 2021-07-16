«Бей, беги, замри!» Как реагировать на стресс и справляться с ним

Источник материала: ProBusiness



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Нападать, убегать или замирать — так человек реагирует на стресс. Находиться в таком состоянии продолжительное время и уж тем более постоянно — вредно. Как руководителю противостоять стрессу, оставаться в ресурсе, действовать обдуманно и четко? Мы сделали подборку материалов, в которых вы найдете интересные инсайты других предпринимателей, практические советы психологов и тест, который поможет оценить ваш уровень стресса.

Когда кризис давит на мозг. Вероника Коппек о том, как помочь сотрудникам справиться с трудностями

Как помочь людям преодолеть эмоции, чтобы они могли сфокусироваться на работе? Как оценить свое собственное состояние до того, как оно обернется катастрофой для компании? Об этом рассказала Вероника Коппек — бизнес-тренер по развитию управленческих компетенций:

«Сегодня на фоне драматических событий в Беларуси разница в эмоциях и оценке ситуации может расколоть самый сплоченный коллектив и рассорить больших друзей. Находить баланс и равновесие сложно всегда. Но понимание того, что с нами происходит, помогает поддерживать психологический климат в команде и здоровые отношения между людьми.



Фото probusiness.io

Есть теория, согласно которой люди проходят 5 этапов, когда попадают в экстремальную ситуацию, связанную с потерей чего-то значимого, или сталкиваются с радикальными изменениями в личной, общественной, деловой жизни.

Попробуем определить, на какой из этих стадий находитесь вы и как эта информация может помочь вам в общении с людьми».

Читайте статью полностью по ссылке .

Игры для взрослых, сплавы по рекам и дорогие авто — что еще помогает предпринимателям оставаться в ресурсе

Время, как правило, работает против нас — если только это не время, посвященное хобби. Любимые занятия помогают отключиться от повседневных проблем, предотвратить выгорание, развивать позитивное мышление и новые полезные навыки. Наши хобби — это важные источники энергии, чтобы быть в тонусе, несмотря ни на что.

Денис Молчан, директор и учредитель Wishko.by: «В возрасте около 30 я увлекся сплавами по горным рекам и альпинизмом. Однажды попал в водоворот, но смог из него выбраться. А как-то раз в Грузии нас перевернуло, и меня выкинуло из лодки. Это самое страшное, потому что выбросить может куда угодно. Цеплялся пальцами за камни, чтобы как-то выбраться. После этого стал относиться ко многому осторожнее.

Такой вид занятий помогает моментально реагировать на принятие решений, слаженно взаимодействовать в команде и преодолевать собственные страхи. И все эти навыки крайне важны для управления бизнесом».



Фото: probusiness.io

Другие члены нашего Клуба Про бизнес на неформальной встрече также рассказали о том, чем увлекаются в свободное время и как это помогает им в бизнесе. Самое интересное мы собрали в этом материале .

Маргулан Сейсембаев о том, как потерять $ 5,8 млрд и остаться счастливым

«Проблема тайм-менеджмента в том, что он заставляет человека делать как можно больше дел. В результате применения тайм-менеджмента дела съедают и ваше личное время, и время для семьи. Сначала ваш бизнес растет, вы запихиваете еще больше дел… а потом происходит срыв, вы становитесь как загнанная лошадь.

Тайм-менеджмент абсолютно не управляет вашей энергией. Времени у нас валом, вы можете его планировать, но если у вас нет энергии, вы ничего не сможете сделать.



Фото: bilimdinews.kz

В отличие от тайм-менеджмента, цель Кайдзен-планирования — высвободить как можно больше времени от дел, чтобы посвятить его тому, что вы любите: отдыху, семье и друзьям».

Своей авторской методикой Кайдзен-планирования и другими интересными мыслями казахстанский бизнесмен, инвестор, путешественник и общественный деятель Маргулан Сейсембаев поделился в нашем интервью .

Побеждаем страх, раздражение, злость. Эти простые приемы помогут вам справиться со стрессом

«Если обратиться к теории, то стресс — это психологическая и физиологическая реакция нашего организма на сложные ситуации, направленная на адаптацию к ним. Поэтому стресс в небольших количествах даже полезен для здоровья и делает организм более устойчивым. Но когда стресс становится постоянным — это отрицательно сказывается не только на эффективности, но и на здоровье».

О приемах, которые помогают сохранять спокойствие в любых ситуациях и развивать стрессоустойчивость, рассказывает психолог, автор проекта «Я для себя» Оксана Калаганова:



Оксана Калаганова. Фото из личного архива

«Чаще всего злость и подобные ей чувства ощущаются как напряжение в руках, плечах и шее. Именно оттуда нужно „достать“ энергию.

Вот как это можно сделать:

Заведите в кабинете дартс и играйте, когда эмоции зашкаливают. Почувствуйте в руках тяжесть стрел, пощупайте их острие, сконцентрируйтесь, прицельтесь и запускайте

Здорово, если у вас есть боксерская груша в кабинете и вы можете ее побить

Хорошо отжиматься от пола. Сделайте несколько подходов, каждый — на пределе своих возможностей или даже больше

Если ничего из перечисленного вам не подходит, просто упритесь в стену и толкайте ее изо всех сил в течение нескольких минут. Пусть вашей задачей будет сдвинуть эту стену с места, вложив в это все свои силы.

Эти методы помогут уменьшить внутреннее напряжение и расслабиться, когда нужно быстро взять себя в руки. Однако они больше похожи на обезболивающую таблетку и не помогают наращивать стрессоустойчивость. Для того чтобы развить стрессоустойчивость, нужны превентивные меры…»

Какие именно — читайте в материале .

Оцените свой уровень стресса — пройдите тест и получите рекомендации от психолога

Один из ключевых навыков эффективного руководителя — это умение контролировать стресс и вовремя принимать меры для стабилизации своей нервной системы. Чтобы оценить свое состояние прямо сейчас, пройдите наш тест , который специально для «Про бизнес» разработала психолог и карьерный консультант Мила Илагина:

«Когда стресс выходит из-под контроля и затягивается, он может нанести вам вред: повлиять на трудоспособность, ясность мышления, самооценку, приведя в самом худшем сценарии к депрессии и выученной беспомощности (это состояние, при котором человек не предпринимает попыток к улучшению своего самочувствия, хотя имеет такую возможность).

Для того чтобы вы могли оценить свое состояние, я предлагаю пройти этот тест. Вместе с результатом вы сможете увидеть мои рекомендации».

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