Новополочанин приговорен к 4 годам ограничения свободы за оскорбления и оборот боеприпасов

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новополоцка поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте боеприпасов и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Как установлено, мужчина не позднее 8 апреля 2021 года в микрорайоне Боровуха города Новополоцка без цели сбыта присвоил себе найденный им патрон калибра 5,45х39, изготовленный заводским способом и являющийся боеприпасом к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм. Обвиняемый стал хранить и носить патрон при себе, затем перевез его для дальнейшего хранения к себе домой. Через несколько дней боеприпас обнаружили и изъяли сотрудники милиции - патрон оказался пригоден для использования по целевому назначению.

Также фигурант 25 марта 2021 года в вечернее время, придерживаясь идей социальной нетерпимости к представителям власти, с использованием мобильного телефона в одной из публичных групп мессенджера разместил письменный текст с оскорблением в адрес старшего оперуполномоченного группы по противодействию киберпреступности ОВД Новополоцкого горисполкома в связи с выполнением им служебных обязанностей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Публично извинился перед потерпевшим. Пояснил, что разместил оскорбление, поддавшись деструктивной информации в сети интернет.

С учетом предложения гособвинителя и представленных доказательств суд Новополоцка вынес обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.295 и ст.369 Уголовного кодекса жителю Новополоцка по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года без штрафа.

Одновременно суд применил специальную конфискацию в отношении мобильного телефона в соответствии с ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса. Заявленный гражданский иск о материальном возмещении морального вреда в сумме Br1000 удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-