Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров

Источник материала: Салiдарнасць

16 июля вынесены приговоры по «делу студентов». Суд удовлетворил все требования гособвинителя: от 2 до 2,5 лет колонии.

Вот как они приняли решение судьи.





Фото sb.by









Напомним, по делу проходили 12 человек : студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Акалемии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.