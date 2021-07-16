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Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
16 июля вынесены приговоры по «делу студентов». Суд удовлетворил все требования гособвинителя: от 2 до 2,5 лет колонии.
Вот как они приняли решение судьи.
Фото sb.by
Напомним,
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Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров
16 июля вынесены приговоры по «делу студентов». Суд удовлетворил все требования гособвинителя: от 2 до 2,5 лет колонии.
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