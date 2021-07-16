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Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

16 июля вынесены приговоры по «делу студентов». Суд удовлетворил все требования гособвинителя: от 2 до 2,5 лет колонии.

Вот как они приняли решение судьи.

Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров

Фото sb.by

Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров
Три трогательных фото – лица студентов, которых приговорили к годам неволи, во время оглашения приговоров

Напомним, по делу проходили 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Акалемии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

 
 
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16 июля вынесены приговоры по «делу студентов». Суд удовлетворил все требования гособвинителя: от 2 до 2,5 лет колонии.
 
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