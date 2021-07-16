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Гомельских журналистов Меркиса и Щирякову отпустили после обысков и допросов

16.07.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

16 июля прошли обыски у гомельских журналистов Евгения Меркиса, Ларисы Щиряковой и Андрея Толчина.

Гомельских журналистов Меркиса и Щирякову отпустили после обысков и допросов

На данный момент известно, что после допросов отпущены на свободу Щирякова и Меркис.

Как сообщила БелаПАН Лариса Щирякова, у нее изъяли технику, которую вернули месяц назад после обыска 16 февраля. «Пришли в 7.30 утра домой. Втроем, из ГУБОПиК. По какому уголовному делу — неизвестно, в постановлении был только номер дела. Я успела спрятать телефон. Они сказали, чтобы отдала его по-хорошему, или вызовут бригаду и дом разберут по кирпичикам. Я отдала», — сказала журналистка.

Затем ее увезли в ГУБОПиК на допрос, после которого отпустили.

Щирякова также сообщила, что брала с собой сумку с вещами на случай задержания.

В ГУБОПиК журналистка встретила Евгения Меркиса. Он тоже на свободе, у него забрали технику и телефон.

Дополнение. В Речице был задержан журналист и правозащитник Андрей Медведев. Его статус пока не известен, но провластные паблики в социальных сетях разместили видеозапись с «признанием» Медведева в том, что он вел правозащитный телеграм-канал «Палеская Вясна».

 
 
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16 июля прошли обыски у гомельских журналистов Евгения Меркиса, Ларисы Щиряковой и Андрея Толчина.
 
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