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У офиса Всемирного банка в Минске – новый руководитель
Источник материала: Партизан
Всемирный банк объявил о том, что представительство ВБ в Минске с 1 июля возглавил гражданин Армении Геворг Саркисян.
В официальном сообщении ВБ говорится, что за 20 лет работы во Всемирном банке г-н Саркисян занимал менеджерские должности во многих секторах и регионах, в том числе должность руководителя Программы по финансированию борьбы с изменением климата,
Новый топ-менеджер ВБ хорошо знаком с Беларусью, работал во многих странах СНГ и руководил инфраструктурной программой Всемирного банка в России в 2005-2008 годах. С 2017 года г-н Саркисян из Мьянмы руководил операциями Всемирного банка в Юго-Восточной Азии.
До прихода во Всемирный Банк г-н Саркисян приобрел опыт руководства в частных и государственных компаниях.
Он является автором и соавтором ряда публикаций и статей в области чистой энергетики и финансирования инфраструктуры. Имеет степень магистра прикладной математики и неполную докторскую степень в области экономики PhD (ABD).
Г-н Саркисян женат, у него двое детей, он любит пешие прогулки на природе со своей собакой, езду на велосипеде, дайвинг и фотографию, говорится в релизе.
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Всемирный банк объявил о том, что представительство ВБ в Минске с 1 июля возглавил гражданин Армении Геворг Саркисян.
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