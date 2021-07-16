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Родственники сообщили об освобождении бухгалтера «Нашай Нівы» Ольги Ракович

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ее задержали 8 июля, недавно Ольга перенесла операцию.

Родственники сообщили об освобождении бухгалтера «Нашай Нівы» Ольги Ракович

Родственники сообщают, что бухгалтер «Нашей Нівы» Ольга Ракович была освобождена из ИЧУ на Окрестина, пишет БАЖ.

Напомним, что Ольга Ракович, как и руководство редакции «Наша Нивы» (Егор Мартинович, Андрей Скурко и Андрей Дынько) была задержана 8 июля. Она является подозреваемой по ч.1 ст.342 УК.

Первоначально задержанных поместили в изолятор на 72 часа, но по истечении этого времени сотрудники «НН» на свободу не вышли.

Незадолго до задержания Ольга Ракович перенесла операцию. В ИЧУ ее доставили в летнем сарафане, позже она через адвоката жаловалась на холод и отказ в медицинском уходе.

Как сообщает «Наша Ніва», в четверг, 15 июля, задержанным принесли передачи, но их им так и не выдали.

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Ее задержали 8 июля, недавно Ольга перенесла операцию.
 
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