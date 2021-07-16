Родственники сообщили об освобождении бухгалтера «Нашай Нівы» Ольги Ракович

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Ее задержали 8 июля, недавно Ольга перенесла операцию.





Родственники сообщают, что бухгалтер «Нашей Нівы» Ольга Ракович была освобождена из ИЧУ на Окрестина, пишет БАЖ.

Напомним, что Ольга Ракович, как и руководство редакции «Наша Нивы» (Егор Мартинович, Андрей Скурко и Андрей Дынько) была задержана 8 июля. Она является подозреваемой по ч.1 ст.342 УК.

Первоначально задержанных поместили в изолятор на 72 часа, но по истечении этого времени сотрудники «НН» на свободу не вышли.

Незадолго до задержания Ольга Ракович перенесла операцию. В ИЧУ ее доставили в летнем сарафане, позже она через адвоката жаловалась на холод и отказ в медицинском уходе.

Как сообщает «Наша Ніва», в четверг, 15 июля, задержанным принесли передачи, но их им так и не выдали .

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