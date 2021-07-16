Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за крупную сумму

Источник материала: ОНТ

На аукционе в США была продана бутылка виски Old Ingledew, которую считают старейшей в мире. Лот ушел с молотка за $137,5 тысячи. Об этом информирует журнал Food&Wine.

Эксперты рассчитывали, что выручка от продажи бутылки составит $20-40 тысяч, но стоимость лота во время торгов превысила изначальную оценку в несколько раз.

По имеющимся сведениями, проданный виски разлили около 250 лет назад в Лаграндже (Джорджия, США). Кроме прочих, старейшей бутылкой владели 32-й и 33-й президенты США – Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн соответственно.

Фото: COURTESY SKINNER AUCTIONEERS

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram