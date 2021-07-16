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Пересечение белорусской границы: вводятся изменения

16.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пересечение белорусской границы: вводятся изменения

Совет Министров Беларуси расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу страны в период пандемии COVID-19. Также при въезде в республику был уменьшен срок самоизоляции. Документ вступит в силу с 17 июля. 

Порядок пересечения границы Беларуси претерпит ряд изменений с завтрашнего дня. Нововведения опубликованы на интернет-портале Госпогранкомитета.

Среди изменений: уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней; разрешение для иностранцев безвизового въезда на 5 дней с целью вакцинации; освобождение от самоизоляции пребывающих лиц при наличии у них сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19; возможность представления в системе «Путешествую без COVID-19» ПЦР-теста.

Фото: gpk.gov.by

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Совет Министров Беларуси расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу страны в период пандемии COVID-19. Также при въезде в республику был уменьшен срок...
 
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