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Пересечение белорусской границы: вводятся изменения
Источник материала: ОНТ
Совет Министров Беларуси расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу страны в период пандемии COVID-19. Также при въезде в республику был уменьшен срок самоизоляции. Документ вступит в силу с 17 июля.
Порядок пересечения границы Беларуси претерпит ряд изменений с завтрашнего дня. Нововведения
Среди изменений: уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней; разрешение для иностранцев безвизового въезда на 5 дней с целью вакцинации; освобождение от самоизоляции пребывающих лиц при наличии у них сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19; возможность представления в системе «Путешествую без COVID-19» ПЦР-теста.
Фото: gpk.gov.by
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Совет Министров Беларуси расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу страны в период пандемии COVID-19. Также при въезде в республику был уменьшен срок...
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