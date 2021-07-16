Лукашенко направил соболезнование народу Германии в связи с катастрофическим наводнением

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Германии. В сообщении говорится, что в нашей стране с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах.

Глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: БЕЛТА

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