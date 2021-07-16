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Австралийские ученые настаивают: акулы не «нападают» на людей, а просто «кусают» их

16.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Австралийские ученые настаивают: акулы не «нападают» на людей, а просто «кусают» их

Ученые из Австралии заявляют, что слово «нападение» не подходит для описания контакта акул и людей. Исследователи активно настаивают, что правильнее называть такие инциденты «укусами», информирует The Sydney Morning Herald. 

Властями австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд уже начато внесение соответствующих изменений в их ежегодные отчеты: вместо «нападений» теперь там «инциденты».

Выбор менее пугающих слов, считают эксперты, должен помочь в борьбе со стереотипами об «акулах-людоедах».

По словам ученого, более чем 1/3 случаев столкновение акулы и человека заканчиваются без травм любой из сторон. Также человек часто получает незначительные повреждения.

Пепин-Нефф отметил, что до 1930-х годов столкновения людей с акулами называли «происшествиями с акулами». С вхождением в обиход словосочетания «нападение акул» на пляжах начали появляться противоакульи сети.

Также отмечается, что инциденты с акулами, когда люди могут получить травмы, – это лишь результат проявления любопытства водными обитателями.

Фото: Pixabay

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Ученые из Австралии заявляют, что слово «нападение» не подходит для описания контакта акул и людей. Исследователи активно настаивают, что правильнее называть...
 
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