Австралийские ученые настаивают: акулы не «нападают» на людей, а просто «кусают» их

Источник материала: ОНТ

Ученые из Австралии заявляют, что слово «нападение» не подходит для описания контакта акул и людей. Исследователи активно настаивают, что правильнее называть такие инциденты «укусами», информирует The Sydney Morning Herald.

Властями австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд уже начато внесение соответствующих изменений в их ежегодные отчеты: вместо «нападений» теперь там «инциденты».

Выбор менее пугающих слов, считают эксперты, должен помочь в борьбе со стереотипами об «акулах-людоедах».

По словам ученого, более чем 1/3 случаев столкновение акулы и человека заканчиваются без травм любой из сторон. Также человек часто получает незначительные повреждения.

Пепин-Нефф отметил, что до 1930-х годов столкновения людей с акулами называли «происшествиями с акулами». С вхождением в обиход словосочетания «нападение акул» на пляжах начали появляться противоакульи сети.

Также отмечается, что инциденты с акулами, когда люди могут получить травмы, – это лишь результат проявления любопытства водными обитателями.

Фото: Pixabay

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