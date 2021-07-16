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Прогноз погоды на выходные 17-18 июля: жара и грозы

16.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на выходные 17-18 июля: жара и грозы

Антициклон, который длительное время удерживал аномально жаркую погоду, начал разрушаться. Атмосферная ситуация постепенно будет меняться. Но отступает жара неохотно. На более заметное понижение температуры можно рассчитывать в начале следующей недели. А пока в выходные – жара и грозы.

Завтра, 17 июля, погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса с южных широт. В результате начнут появляться массивы кучево-дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние, что, впрочем, не помешает сохраниться 30-градусной жаре.

В субботу переменная облачность. Почти повсеместно пройдут кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 70%. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха составит от +23℃ по северу до +25℃ по югу. В середине дня столбики термометров на отметках от +27℃ по северо-востоку до +33℃ по юго-западу, местами +34℃…+36℃.   К вечеру температура от +24℃ по Витебской и Могилевской областям до +29℃ по Брестской.

В воскресенье погоду продолжит формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса, днем начнет сказываться влияние атмосферного фронта с Польши. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Большая вероятность гроз, днем сильные дожди, возможен град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +17℃…+22℃, днем от +26℃ по северо-западу до +34℃ по юго-востоку страны. Начиная с понедельника жара начнет ослабевать.

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Антициклон, который длительное время удерживал аномально жаркую погоду, начал разрушаться. Атмосферная ситуация постепенно будет меняться. Но отступает жара...
 
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