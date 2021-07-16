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Проще некуда! Дмитрий Рябов раскрыл рецепт любимого летнего блюда

16.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проще некуда! Дмитрий Рябов раскрыл рецепт любимого летнего блюда

"Молодая картошечка со свиной поджарочкой и свежим укропчиком всегда ассоциируется с летом", - признается известный телеведущий, - "а готовится быстро и просто."

Итак, вам понадобится:

  • картофель молодой — 1 кг
  • поджарка —  200 г
  • соль по вкусу
  • укроп свежий — 2 веточки

Как готовить?

1. Так как кожура у молодого картофеля очень тонкая, срезать её не нужно. Клубни достаточно тщательно вымыть и поскоблить ножом.

2. Картофель залить холодной водой, посолить, довести до кипения. Снять пенку и варить на маленьком огне до готовности. 

3. Поджарку нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Выложить картофель в сервировочную тарелку средней глубины, положить на неё шкварки, и полить картошку тем жиром, который выделило сало в процессе жарки. Посыпать рубленым укропом и подавать на стол. 


Приятного аппетита!

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"Молодая картошечка со свиной поджарочкой и свежим укропчиком всегда ассоциируется с летом", - признается известный телеведущий, - "а готовится быстро и просто."...
 
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