|
Проще некуда! Дмитрий Рябов раскрыл рецепт любимого летнего блюда
Источник материала: ОНТ
"Молодая картошечка со свиной поджарочкой и свежим укропчиком всегда ассоциируется с летом", - признается известный телеведущий, - "а готовится быстро и просто."
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
1. Так как кожура у молодого картофеля очень тонкая, срезать её не нужно. Клубни достаточно тщательно вымыть и поскоблить ножом.
2. Картофель залить холодной водой, посолить, довести до кипения. Снять пенку и варить на маленьком огне до готовности.
3. Поджарку нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
4. Выложить картофель в сервировочную тарелку средней глубины, положить на неё шкварки, и полить картошку тем жиром, который выделило сало в процессе жарки. Посыпать рубленым укропом и подавать на стол.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Молодая картошечка со свиной поджарочкой и свежим укропчиком всегда ассоциируется с летом", - признается известный телеведущий, - "а готовится быстро и просто."...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)