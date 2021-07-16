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Одних забирают, других выпускают
Источник материала: Партизан
В конце нервного, напряженного и поистине "черного дня" для белорусской журналистики начали поступать хорошие новости.
Родные главного бухгалтера "Нашей нивы" Ольги Ракович сообщили, что ее неожиданно выпустили из изолятора на Окрестина.
Вышла из изолятора и общественная активистка Мария Войтович, мама трех несовершеннолетних детей. Активную женщину подозревали в связи с "террористической ячейкой". Однако все, кто знает женщину, заявляли, что это какой-то абсурд.
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В конце нервного, напряженного и поистине "черного дня" для белорусской журналистики начали поступать хорошие новости.
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