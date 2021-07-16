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В Минске стало больше убыточных предриятий

16.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в столице в январе—мае 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличилось с 327 до 339 (на 3,7%), их удельный вес — с 22,2 до 23,1%.




Чистая прибыль организаций на 1 июня составила 2 млрд 610,5 млн рублей (+65,5%), пишет naviny.online.

Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 190,8 млн (+59%). Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности — 36,8 млн рублей против убытка в 546,8 млн рублей за январь—май 2020 года. 

Прибыль от реализации выросла на 23,9% до 3 млрд 652,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,3 и 11,8% соответственно (в январе—мае 2020 года — 9,1 и 11,6%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 39 млрд 347,7 млн рублей (+21,6%). Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 21,8% до 30 млрд 347,7 млн рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в столице в январе—мае 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года...
 
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