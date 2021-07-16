ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правила въезда в Калининград на поезде упростили: теперь туда могут проехать белорусы

16.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили в пресс-центре БЖД.




В соответствии с постановлением Совмина от 14 июля 2021 года №401 сняты ограничения по пересечению госграницы Беларуси для следующих из страны на территорию Калининградской области ж/д транспортом без пересадок в пути следования граждан Беларуси, России и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. Также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан РФ, Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории, пишет naviny.online.

БЖД обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским гражданам необходимо иметь шенгенскую визу.

Продолжение читайте здесь
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили в пресс-центре БЖД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінінфарм павялічыў спіс экстрэмісцкіх каналаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by