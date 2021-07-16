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Правила въезда в Калининград на поезде упростили: теперь туда могут проехать белорусы
Источник материала: Партизан
С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили в пресс-центре БЖД.
В соответствии с постановлением Совмина от 14 июля 2021 года №401 сняты ограничения по пересечению госграницы Беларуси для следующих из страны на территорию Калининградской области ж/д транспортом без пересадок в пути следования граждан Беларуси, России и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. Также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан РФ, Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории,
БЖД обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским гражданам необходимо иметь шенгенскую визу.
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С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили в пресс-центре БЖД.
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