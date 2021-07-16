Пресс-служба борисовчан сообщает,Еврорадио, что первый матч с "Динамо" пройдет 22 июля на "Батуми-Арене" (начало в 20:00 по белорусскому времени), второй — 29 июля на "Борисов-Арене" (начало также в 20:00).