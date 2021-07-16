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Соперником БАТЭ второго раунда квалификции Лиги конференций будет батумское "Динамо"

16.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БАТЭ сыграет во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги конференций с батумским "Динамо". Грузинская команда в первом раунде дважды победила "Тре Пенне" из Сан-Марино (3:0 дома и 4:0 в гостях).



Пресс-служба борисовчан сообщает, передает Еврорадио, что первый матч с "Динамо" пройдет 22 июля на "Батуми-Арене" (начало в 20:00 по белорусскому времени), второй — 29 июля на "Борисов-Арене" (начало также в 20:00).
 
 
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БАТЭ сыграет во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги конференций с батумским "Динамо". Грузинская команда в первом раунде дважды победила "Тре Пенне" из...
 
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