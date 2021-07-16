Погода в СНГ: в Кыргызстане облачно и дождливо, на Армению надвигается африканский зной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Европейской части России сегодня снова ожидаются дожди и грозы. Синоптики обещают, что они будут менее разрушительными, чем ранее. Погода испытывает на прочность и жителей стран Содружества. Подробный прогноз в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана – прохладно и пасмурно. Синоптики обещают дожди. Но большая часть республики во власти жары. Самые горячие точки – на юге и западе. Там воздух прогреется до плюс 38. В Алматы небо хмурится с самого утра. Ожидаются осадки. Но уже в выходные потеплеет до 30 градусов. А вот в окрестностях южной столицы – пожароопасная обстановка. Причина – засуха. С начала года там зафиксированы около 50 случаев горения сухостоя. Чтобы не допустить новых пожаров – ведь рядом жилые дома, спасатели косят траву на границе с Алматинской областью.

«Хотелось бы напомнить жителям района о необходимости соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в пожароопасный период: заблаговременно очищать территорию, не допускать свалку мусора на территории построек, а также вблизи лесостепных массивов, не сжигать мусор у жилых домов и на дачных участках», –сказал старший инженер Управления по ЧС Турксибского района Алматы Ануар Калимолданов.

Кыргызстан

В столице Кыргызстана облачно и дождливо. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще несколько дней. В горных районах сохраняется опасность схода селей. Спасатели ежедневно напоминают об этом жителям и просят на время отложить путешествия. Отмечу, что 98% республики – это горы.

Накануне, очередной сель затопил участок междугородней трассы Ош – Иркештам. Дорогу пришлось закрыть, но сейчас ее уже расчистили, движение полностью возобновлено. Грязевой поток обрушился и на дома в селе Кара-Булак Ошской области. Пострадавших нет.

Армения

Жарко, как в пустыне. В Армению идут теплые воздушные массы из Сахары. Синоптики обещают повышение температуры воздуха на 14 – 16 градусов. В начале следующей недели в Араратской долине, Вайоцдзоре, Сюнике и Ереване столбики термометров достигнут отметки в плюс 42. А сегодня в республике ожидаются дожди и грозы. Местами возможен град.

Беларусь

Жара в Беларуси сохраняется. Столбики термометров поднимутся до плюс тридцати четырех. Но в некоторых районах возможны ливни с грозами и даже град. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в девяноста районах страны. Сотрудники охраны работают в усиленном режиме. Чаще всего пожары случаются по вине человека. Виновнику возгорания грозит штраф до трехсот долларов.