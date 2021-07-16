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«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить «Славянским базаром». Каждый новый фестивальный день не похож на предыдущий. Сегодня, 16 июля, в программе форума уже традиционный День Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его финалом станет вечерний концерт на сцене Летнего амфитеатра. Особенно запомнится эта пятница и самим витеблянам. По улице Гагарина после реконструкции открыли движение транспорта.
Витебск продолжает фестивалить. Вот уже третий день город, можно сказать, не спит. Накануне с аншлагом отгремели позывные фанфары, а сегодня уже новые мероприятия. «Славянский базар» уже давно знаменит не только своими музыкальными событиями, но и культурной программой.
Московский театр кукол, который, кстати, в Витебске начал свой 92-й сезон, сегодня выступил со спектаклем «Все мыши любят сыр». Для зрителей сразу два выступления.
Очарованы гости «Славянского базара» не только российскими театралами. В художественном музее открылась выставка «Золотая хохлома – душа России». Участие здесь принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ведь наши страны объединяет не только политика, но и искусство.
В Здравнево сегодня прошла жеребьевка 30-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».
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Представитель от нашей страны Даниил Мышковец выступит под пятым номером. Номера для участия в конкурсе вокалисты получали на сувенирных шкатулках с эмблемой фестиваля и флешкой с записями всех победителей конкурса исполнителей.
Особенно запомнится этот день и жителям Витебска. В городе дали старт автомобильному движению по улице Гагарина.
Виктор Пралич, корреспондент:
Строители обещание свое выполнили за 12 месяцев. Хотя по проектному плану работы здесь года на четыре. Устаревшую инфраструктуру пришлось менять на новую. Убрали здесь и трамваи. Их заменили на троллейбусы на автономном ном ходу. Дорога – подарок жителям и гостям города.
Пока нравится, очень хорошо, даже не узнаешь. Выходишь – как будто в другой город попал.
Улица Гагарина из двухполосной превратилась в шестиполосную, с широкими тротуарами и велодорожками.
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«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить «Славянским базаром». Каждый новый фестивальный день не похож на предыдущий. Сегодня, 16 июля, в программе форума уже...
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