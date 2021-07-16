ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

16.07.2021 20:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить «Славянским базаром». Каждый новый фестивальный день не похож на предыдущий. Сегодня, 16 июля, в программе форума уже традиционный День Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Его финалом станет вечерний концерт на сцене Летнего амфитеатра. Особенно запомнится эта пятница и самим витеблянам. По улице Гагарина после реконструкции открыли движение транспорта.

Какими еще событиями наполнен этот день «Славянского базара», расскажет Виктор Пралич.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Витебск продолжает фестивалить. Вот уже третий день город, можно сказать, не спит. Накануне с аншлагом отгремели позывные фанфары, а сегодня уже новые мероприятия. «Славянский базар» уже давно знаменит не только своими музыкальными событиями, но и культурной программой.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Московский театр кукол, который, кстати, в Витебске начал свой 92-й сезон, сегодня выступил со спектаклем «Все мыши любят сыр». Для зрителей сразу два выступления.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Очарованы гости «Славянского базара» не только российскими театралами. В художественном музее открылась выставка «Золотая хохлома – душа России». Участие здесь принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ведь наши страны объединяет не только политика, но и искусство.

Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

В Здравнево сегодня прошла жеребьевка 30-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

«Я не суеверный». Что говорили участники Международного конкурса эстрадной песни перед жеребьёвкой

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска

Представитель от нашей страны Даниил Мышковец выступит под пятым номером. Номера для участия в конкурсе вокалисты получали на сувенирных шкатулках с эмблемой фестиваля и флешкой с записями всех победителей конкурса исполнителей.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Особенно запомнится этот день и жителям Витебска. В городе дали старт автомобильному движению по улице Гагарина.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Виктор Пралич, корреспондент:
К реконструкции улицы Гагарина строители приступили ровно год назад. Работы усложнялись тем, что улица не имеет дороги-дублера. Все работы приходилось выполнять, не останавливая транспортного движения.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Строители обещание свое выполнили за 12 месяцев. Хотя по проектному плану работы здесь года на четыре. Устаревшую инфраструктуру пришлось менять на новую. Убрали здесь и трамваи. Их заменили на троллейбусы на автономном ном ходу. Дорога – подарок жителям и гостям города.

«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Пока нравится, очень хорошо, даже не узнаешь. Выходишь – как будто в другой город попал.

«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Улица Гагарина из двухполосной превратилась в шестиполосную, с широкими тротуарами и велодорожками.

17 июля в Витебске очередной день «Славянского базара». В фестивальной столице День молодежи.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить «Славянским базаром». Каждый новый фестивальный день не похож на предыдущий. Сегодня, 16 июля, в программе форума уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Кыргызстане облачно и дождливо, на Армению надвигается африканский зной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by