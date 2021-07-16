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Украинские клубы обязали нанести на форму логотип УАФ с контурами страны и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава»
Источник материала: Партизан
В регламент УПЛ на следующий сезон внесли изменения.
В сезоне-2021/22 каждый клуб украинской Премьер-лиги должен будет нанести на форму большую эмблему УАФ с очертаниями страны, а также со слоганами «Слава Украине» и «Героям слава»,
Эмблему необходимо разместить на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.
Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.
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Украинские клубы обязали нанести на форму логотип УАФ с контурами страны и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава»
В регламент УПЛ на следующий сезон внесли изменения.
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