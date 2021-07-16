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Украинские клубы обязали нанести на форму логотип УАФ с контурами страны и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава»

16.07.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В регламент УПЛ на следующий сезон внесли изменения.


В сезоне-2021/22 каждый клуб украинской Премьер-лиги должен будет нанести на форму большую эмблему УАФ с очертаниями страны, а также со слоганами «Слава Украине» и «Героям слава», пишет Трибуна.

Эмблему необходимо разместить на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.

Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.
 
 
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