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Объем ввоза электромобилей в Беларусь уже превысил показатели 2020 года

16.07.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минэнерго Беларуси сообщило, что в первой половине 2021 года в республику ввезли 2112 электромобилей. Для сравнения: за весь 2020 год их было ввезено 1810. В целом число электромобилей в стране достигло примерно 4 тыс.



Как следствие, пишет Office Life, вырос объем потребления электроэнергии зарядными станциями: в январе-мае — 3,8 млн кВт/ч. Это на 23 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Также в Беларуси в городах на маршрутах общественного транспорта используются свыше 100 электробусов. Этот парк будет наращиваться. К концу 2025 года доля электротранспорта во всем городском общественном транспорте может составить 43%.

Ранее сообщалось, что в Беларуси введен льготный режим для электромобилей. Например, это освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении и нулевая ставка НДС при ввозе.
 
 
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Минэнерго Беларуси сообщило, что в первой половине 2021 года в республику ввезли 2112 электромобилей. Для сравнения: за весь 2020 год их было ввезено 1810. В целом число...
 
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