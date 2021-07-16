Екатерина Винникова, которая поблагодарила на вручении диплома Знака и получила 15 суток, вышла на свободу

Источник материала: Партизан

Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка поблагодарила со сцены Максима Знака и уволенных по политическим мотивам преподавателей. 2 июля суд признал ее виновной в нарушении правил проведения массовых мероприятий и назначил 15 суток ареста.





пишет Zerkalo.io, что своими словами девушка нарушила правила проведения массовых мероприятий. По статье 24.23 КоАП девушка получила 15 суток ареста. Суд счел,Zerkalo.io, что своими словами девушка нарушила правила проведения массовых мероприятий. По статье 24.23 КоАП девушка получила 15 суток ареста.

Фото из телеграм-канала Law Verum

При этом в присутствии адвоката на нее составляли протокол по статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). 256,7K

Ранее международная организация Amnesty International требовала освободить Екатерину Винникову.



