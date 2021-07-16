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Екатерина Винникова, которая поблагодарила на вручении диплома Знака и получила 15 суток, вышла на свободу
Источник материала: Партизан
Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка поблагодарила со сцены Максима Знака и уволенных по политическим мотивам преподавателей. 2 июля суд признал ее виновной в нарушении правил проведения массовых мероприятий и назначил 15 суток ареста.
Суд счел,
Фото из телеграм-канала Law Verum
При этом в присутствии адвоката на нее составляли протокол по статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).
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Ранее международная организация Amnesty International требовала освободить Екатерину Винникову.
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Екатерина Винникова, которая поблагодарила на вручении диплома Знака и получила 15 суток, вышла на свободу
Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка...
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