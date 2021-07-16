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Екатерина Винникова, которая поблагодарила на вручении диплома Знака и получила 15 суток, вышла на свободу

16.07.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка поблагодарила со сцены Максима Знака и уволенных по политическим мотивам преподавателей. 2 июля суд признал ее виновной в нарушении правил проведения массовых мероприятий и назначил 15 суток ареста.



Суд счел, пишет Zerkalo.io, что своими словами девушка нарушила правила проведения массовых мероприятий. По статье 24.23 КоАП девушка получила 15 суток ареста.

Фото из телеграм-канала Law Verum

При этом в присутствии адвоката на нее составляли протокол по статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).
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Ранее международная организация Amnesty International требовала освободить Екатерину Винникову.
 
 
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Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка...
 
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