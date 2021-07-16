Освободили активистку из Боровлян Марию Войтович

Источник материала: Салiдарнасць

Ее задержали 8 июля сотрудники КГБ.





Активистка Мария Войтович вышла на свободу, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ее задержали 8 июля, после обыска увезли в изолятор. На следующий день ее мужу Ивану Войтовичу сообщили о задержании на 10 суток, статус Марии — подозреваемая по статье «Тероризм».

Мария Войтович была кандидатом в депутаты, растит трех приемных детей.

Напомним, что 16 июля на свободу вышла бухгалтер «Нашай Нівы» Ольга Ракович .