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Освободили активистку из Боровлян Марию Войтович

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ее задержали 8 июля сотрудники КГБ.

Освободили активистку из Боровлян Марию Войтович

Активистка Мария Войтович вышла на свободу, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ее задержали 8 июля, после обыска увезли в изолятор. На следующий день ее мужу Ивану Войтовичу сообщили о задержании на 10 суток, статус Марии — подозреваемая по статье «Тероризм».

Мария Войтович была кандидатом в депутаты, растит трех приемных детей.

Напомним, что 16 июля на свободу вышла бухгалтер «Нашай Нівы» Ольга Ракович.

 
 
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Ее задержали 8 июля сотрудники КГБ.
 
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