|
Освободили активистку из Боровлян Марию Войтович
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ее задержали 8 июля сотрудники КГБ.
Активистка Мария Войтович вышла на свободу,
Ее задержали 8 июля, после обыска увезли в изолятор. На следующий день ее мужу Ивану Войтовичу сообщили о задержании на 10 суток, статус Марии — подозреваемая по статье «Тероризм».
Мария Войтович была кандидатом в депутаты, растит трех приемных детей.
Напомним, что 16 июля на свободу вышла бухгалтер «Нашай Нівы»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее задержали 8 июля сотрудники КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)