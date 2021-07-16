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В Мядельском районе нашли тело бывшего милиционера
Источник материала: Партизан
Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни ключей, ни мобильного телефона.
Евгений Ермакович / mlyn.by
Его искали несколько дней, подключились волонтёры,
По факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку. Точную причину смерти установит экспертиза,
Евгений Ермакович — бывший участковый сотрудник милиции Мядельского РОВД. В последнее время работал на станции техобслуживания автомобилей.
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Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни...
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