ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мядельском районе нашли тело бывшего милиционера

16.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни ключей, ни мобильного телефона.


Евгений Ермакович / mlyn.by​

Его искали несколько дней, подключились волонтёры, сообщает mlyn.by 15 июля около 17:30 тело Ермаковича нашли в лесу в 1,5 км от его дома.

По факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку. Точную причину смерти установит экспертиза, передает Еврорадио.

Евгений Ермакович — бывший участковый сотрудник милиции Мядельского РОВД. В последнее время работал на станции техобслуживания автомобилей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дасьледніца міграцыі:  Беларускія памежнікі проста кажуць мігрантам «ня блытайцеся пад нагамі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by