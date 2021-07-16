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Ночью 24 и 31 июля возможны пробелемы с карточками
Источник материала: Партизан
Банковский процессинговый центр анонсировал технологические работы на сетевом оборудовании. Они будут проводиться с 3 до 7 часов 24 и 31 июля.
В эти периоды возможны перебои в работе связи между центром и банками, а также в обслуживании платежных карт, эмитированных банками-партнерами центра,
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Банковский процессинговый центр анонсировал технологические работы на сетевом оборудовании. Они будут проводиться с 3 до 7 часов 24 и 31 июля.
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