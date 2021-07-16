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Ночью 24 и 31 июля возможны пробелемы с карточками

16.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банковский процессинговый центр анонсировал технологические работы на сетевом оборудовании. Они будут проводиться с 3 до 7 часов 24 и 31 июля.




В эти периоды возможны перебои в работе связи между центром и банками, а также в обслуживании платежных карт, эмитированных банками-партнерами центра, пишет reform.by.
 
 
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Банковский процессинговый центр анонсировал технологические работы на сетевом оборудовании. Они будут проводиться с 3 до 7 часов 24 и 31 июля.
 
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