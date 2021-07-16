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Бухгалтера «Нашей Нивы» Ольгу Ракович отпустили на свободу
Источник материала: Навiны
Бухгалтер «Нашей Нивы» Ольга Ракович отпущена на свободу, сообщила редакция со ссылкой на ее родственников.
Ракович, оказывавшая услуги этому СМИ с 2013 года, была задержана 8 июля вместе с главным редактором сайта NN.by Егором Мартиновичем, руководителем отдела маркетинга и рекламы, главным редактором газеты «Наша Нива» в 2006—2017 годах Андреем Скурко и главным редактором издаваемых коллективом трех журналов (исторического и двух детских) Андреем Дынько.
Всех четверых белорусские правозащитники признали политзаключенными.
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Бухгалтер «Нашей Нивы» Ольга Ракович отпущена на свободу, сообщила редакция со ссылкой на ее родственников.
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