ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ возобновила работу регистрационно-экзаменационных подразделений

16.07.2021 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 июля после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД возобновлена работа регистрационных и регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.



Для ускорения административных процедур регистрационные подразделения переведены на 12-часовой рабочий день, без обеда и выходных, отметили в МВД.

"Главное управление ГАИ с учетом ожидаемого увеличения количества обращений в ближайшие дни призывает при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период", - заявили в ведомстве.

Там просят уточнять графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭО.

В МВД добавили, пишет interfax.by, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД возобновлена работа регистрационных и регистрационно-экзаменационных подразделений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число белорусских студентов в Польше выросло, а в России уменьшилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by