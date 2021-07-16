ГАИ возобновила работу регистрационно-экзаменационных подразделений









Для ускорения административных процедур регистрационные подразделения переведены на 12-часовой рабочий день, без обеда и выходных, отметили в МВД.





"Главное управление ГАИ с учетом ожидаемого увеличения количества обращений в ближайшие дни призывает при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период", - заявили в ведомстве.





Там просят уточнять графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭО.





пишет interfax.by, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней. В МВД добавили,interfax.by, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней.







