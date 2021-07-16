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Число белорусских студентов в Польше выросло, а в России уменьшилось
Источник материала: Партизан
Количество студентов из Беларуси в Польше выросло за последние семь лет в 2,5 раза.
В России за это же время оно уменьшилось в два раза,
При этом,
Кроме того, российское образование больше ценится в Средней Азии. Например, из Казахстана в РФ учится примерно в шесть раз больше студентов, чем из Беларуси, — 61 тыс.
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Количество студентов из Беларуси в Польше выросло за последние семь лет в 2,5 раза.
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