|
Казахстан вошел в тройку лидеров по добыче биткоина
Источник материала: Партизан
CentralAsia (KZ) - Доля Китая в мировой добыче биткойнов в этом году резко упала, а у Казахстана выросла, тем самым Казахстан стал третьим по величине игроком в этой отрасли, следует из исследования Кембриджского университета.
Исследование, опубликованное Кембриджским центром альтернативных финансов, показывает,
Доля Казахстана в мировой добыче биткойнов за тот же период увеличилась почти в шесть раз, с 1,4% до 8,2%. США, тем временем, выросли до 16,8% с 4,1% и заняли второе место, в то время как Россия и Иран были четвертыми и пятыми странами по добыче биткойнов соответственно.
Большая часть электроэнергии в Казахстане поступает от угольных ТЭС, сосредоточенных на севере страны вблизи угледобывающих регионов. Все вместе они вырабатывают свыше 22 гигаватт электроэнергии.
Растущая цена биткойнов с годами побудила все больше людей добывать криптовалюту, что привело к созданию целой отрасли, ориентированной на производство и продажу оборудования для криптовалюты. Чем больше людей добывают биткойны, тем больше энергии потребляется.
Это вызвало опасения по поводу потенциального воздействия биткойна на окружающую среду, особенно с учетом того, что большая часть майнинга велась в Китае, который в значительной степени зависит от угольной энергетики. Власти в нескольких известных регионах Китая, включая Сычуань, Синьцзян и Внутреннюю Монголию, в последние месяцы ограничили майнинг криптовалют.
Но исследователь из Кембриджа Мишель Раухс говорит, что структуру энергопотребления биткойна сложно определить.
Данные Rauchs показывают, что доля провинции Сычуань в общем объеме добычи биткойнов в Китае увеличилась до 61,1% с 14,9% в начале сезона дождей до пика, в то время как доля Синьцзяна снизилась с 9,6% до 55,1% за тот же период.
Раухс, руководитель отдела цифровых активов в Кембриджском центре альтернативных финансов, в 2019 году создал индекс, чтобы показать, сколько энергии потребляет биткойн. Академик сказал, что он работает над новой моделью, которая иллюстрирует воздействие добычи биткойнов на окружающую среду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CentralAsia (KZ) - Доля Китая в мировой добыче биткойнов в этом году резко упала, а у Казахстана выросла, тем самым Казахстан стал третьим по величине игроком в этой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)