|
Сотни фламинго погибли в Турции на пересохшем озере
Источник материала: Партизан
CentralAsia (CA) - За последнюю неделю сотни фламинго были найдены мертвыми на пересохшей части озера Туз (соленое озеро) в центральной турецкой провинции Конья, что побудило властей вновь обратить внимание на влияние засухи на экосистему.
Озеро Туз второе по величине в Турции и одно из крупнейших соленых озер в мире — является одним из излюбленных мест обитания мигрирующих животных и долгое время было местом обитания фламинго. Хотя озеро неглубокое и в течение года выпадает мало осадков, то, что оно соленое способствует гнездованию перелетных птиц. Однако засуха,
Сейчас в частях озера в районе Джиханбейли в Конье усеивают трупы птиц. Птицы прилетели к озеру в марте. Мехмет Эмин Озтюрк, фотограф-натуралист, который часто бывает в этом районе летом, говорит, что озеро Туз было «раем для фламинго, но теперь оно превратилось в кошмар».
По словам орнитологов, ежегодно в период размножения на озере Туз рождается от 5 000 до 10 000 фламинго. Пока вылупилось только 5 000 особей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CentralAsia (CA) - За последнюю неделю сотни фламинго были найдены мертвыми на пересохшей части озера Туз (соленое озеро) в центральной турецкой провинции Конья, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)