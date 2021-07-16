Сотни фламинго погибли в Турции на пересохшем озере









пишет Centralasia.media,вызванная изменением климата, привела к спаду уровня воды в озере, что затрудняет поиск пищи для фламинго. Озеро Туз второе по величине в Турции и одно из крупнейших соленых озер в мире — является одним из излюбленных мест обитания мигрирующих животных и долгое время было местом обитания фламинго. Хотя озеро неглубокое и в течение года выпадает мало осадков, то, что оно соленое способствует гнездованию перелетных птиц. Однако засуха,Centralasia.media,вызванная изменением климата, привела к спаду уровня воды в озере, что затрудняет поиск пищи для фламинго.





Сейчас в частях озера в районе Джиханбейли в Конье усеивают трупы птиц. Птицы прилетели к озеру в марте. Мехмет Эмин Озтюрк, фотограф-натуралист, который часто бывает в этом районе летом, говорит, что озеро Туз было «раем для фламинго, но теперь оно превратилось в кошмар».





По словам орнитологов, ежегодно в период размножения на озере Туз рождается от 5 000 до 10 000 фламинго. Пока вылупилось только 5 000 особей.







