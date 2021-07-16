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В Минске снова будет снос. Стало известно, как изменится район возле станции метро «Молодежная»

16.07.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Снос малоценной застройки, реконструкция предприятий, выделение участков озеленения, размещение бассейна и торговых объектов — это и многое другое запланировано на территории в границах улиц Кальварийской — Гусовского — Харьковской — полосы отвода железной дороги «Минск — Молодечно» (район станции метро «Молодежная»).



На сайте Национального правового интернет-портала сегодня опубликовали решение Мингорисполкома от 29 апреля 2021 года № 1277 по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования, пишет realt.by.

Проектируемая территория площадью 46,7 га находится во Фрунзенском районе Минска. В ее состав входят как общественная многофункциональная застройка, так и производственная зона с предприятиями. Проект подразумевает вынос объектов производственного назначения, снос малоценной жилой и общественной застройки и более эффективное использование территории. План предусматривает выделение 5 планировочных кварталов.

Согласно проекту предлагается сделать эту часть города комфортной для жизни, архитектурно разнообразить застройку, реконструировать предприятия и жилые дома, разместить бассейн, озеленить территорию и снизить загрязнения воздуха от пыли и выбросов, наладить транспортную инфраструктуру, а также выделить достаточное количество машино-мест. Перспективные для освоения территории участки представлены на схеме ниже.


Схема pravo.by.

Реконструкция пройдет в два этапа — до 2024 года и с 2024 по 2030 годы. На первом этапе снесут несколько зданий — военный комиссариат Фрунзенского района, жилищное ремонтно-эксплуатационное объединения № 1 Фрунзенского района, районная организационная структура ДОСААФ, здания лабораторных классов, гаражей и подсобных помещений, ОАО «Минскпроектмебель».

Также снесут многоквартирные жилые дома по улице 3 Сентября, 1, 12А и улице Пинская, 166, общежитие по улице 3 Сентября, 14, четыре усадебных дома по улице Пинская, 23 и по улице 3 Сентября, 8, 10, 12.

На первом этапе предлагается строительство общественного объекта с многоуровневым паркингом, 1-го транспортного кольца, устройство тротуаров и велодорожек по всем улицам.

Таким образом, площадь общественной застройки увеличится с 82,7 тысяч кв. м до 364,55 тысяч кв.м.
 
Теги: Минск
 
 
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