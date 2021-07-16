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Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1941 год. На 1 128 суток на Гродно опустилась черная ночь фашистской оккупации. Было убито 50 тысяч горожан. Лишь через три года город был освобожден в ходе крупномасштабной белорусской наступательной операции «Багратион».
Галина Буро, корреспондент:
Малоизвестный факт – в боях за Гродно окруженные эсэсовскими «тиграми» советские бойцы на форте № 1, по сути, повторили подвиг Брестской крепости. Найдена записка: «Мы умираем, но не сдаемся. Отомстите за нас, товарищи». В то же время передовые отряды советских мотострелковых частей не давали противнику укрепиться в городе.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Действия корпуса Осликовского, а также стрелковых дивизий 50-й армии привели к тому, что в течение двух дней боев, 14-15 июля в основном (но бои начались еще 13 июля), вся правобережная часть города Гродно была освобождена.
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Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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