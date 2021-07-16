ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

16.07.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Галины Буро.

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боев за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

1941 год. На 1 128 суток на Гродно опустилась черная ночь фашистской оккупации. Было убито 50 тысяч горожан. Лишь через три года город был освобожден в ходе крупномасштабной белорусской наступательной операции «Багратион».

Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

Галина Буро, корреспондент:
Советские войска преследовали немцев, отходящих за Неман. Именно эта река была последним рубежом, на котором войска Вермахта могли остановить наши части на пути в Восточную Пруссию. Поэтому фашисты стягивали к берегам все новые резервы, в том числе такие элитные, как группа «Готтберг» и танковая дивизия СС «Мертвая голова». И поскольку мост через Неман в 1944 году немцы взорвали, Красной армии пришлось форсировать реку.

Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

Малоизвестный факт – в боях за Гродно окруженные эсэсовскими «тиграми» советские бойцы на форте № 1, по сути, повторили подвиг Брестской крепости. Найдена записка: «Мы умираем, но не сдаемся. Отомстите за нас, товарищи». В то же время передовые отряды советских мотострелковых частей не давали противнику укрепиться в городе.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Очень большую роль в данной ситуации сыграл третий кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского. Он занял Лиду, занял Поречье и лесами, через гродненскую пущу прошел к району деревень Путришки, Вертелишки и оттуда, со стороны современной улицы Дубко, там, где был кирпичный завод, взяв кирпичный завод, начал штурм Гродно.

Действия корпуса Осликовского, а также стрелковых дивизий 50-й армии привели к тому, что в течение двух дней боев, 14-15 июля в основном (но бои начались еще 13 июля), вся правобережная часть города Гродно была освобождена.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by